Obras no Trevo de Alphaville causam interdição noturna a partir desta quinta

Motoristas que trafegam pela rodovia Castello Branco (SP-280), na altura de Barueri, devem estar atentos a alterações no tráfego durante o período noturno a partir desta quinta-feira, 1º de maio. A CCR ViaOeste realizará uma nova etapa das obras de construção do viaduto localizado no km 23, na pista sentido Capital, na região do Trevo de Alphaville.

A intervenção seguirá até o dia 7 de maio, sempre das 22h às 5h, horário escolhido para minimizar os impactos no fluxo de veículos. Nesta fase, os trabalhos consistirão na remoção do solo resultante das escavações para o processo de estaqueamento da nova estrutura do viaduto.

Para permitir a entrada e saída segura dos caminhões que farão o transporte do material, será necessário implementar o sistema “Siga e Pare” na alça de acesso da rodovia naquele ponto. A operação será coordenada por equipes da concessionária, contando com o apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

A CCR ViaOeste recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho durante os horários da obra, respeitando a sinalização implantada e as orientações dos operadores de tráfego. As obras fazem parte do projeto de implantação das novas vias marginais da rodovia.