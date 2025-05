Gustavo Bala Loka fica em 16º e não avança à final da Copa do Mundo de BMX Freestyle

O brasileiro Gustavo Batista de Oliveira, o Bala Loka, natural de Carapicuíba, encerrou sua participação na primeira etapa da Copa do Mundo de BMX Freestyle, realizada em Montpellier, França. O atleta competiu na semifinal neste sexta-feira (30), terminando na 16ª posição com 79.2 pontos, resultado que não o classificou entre os 12 finalistas.

A semifinal contou com a participação dos 24 melhores atletas da competição. Cada um teve direito a duas apresentações de um minuto, valendo a melhor nota para a classificação. Gustavo obteve uma boa pontuação em sua primeira volta. Na segunda tentativa, buscando melhorar sua marca com manobras mais fortes e arriscadas, o brasileiro sofreu uma queda.

“Acabei que fiz minha primeira volta muito boa, tendo uma ótima pontuação, e ia fazer minha segunda volta um pouco melhor, com algumas manobras melhores, mais fortes. Só que, infelizmente, acabei errando minha manobra (…) escapei o meu pé e a minha mão junto, e fez que eu caísse”, explicou o atleta em suas redes sociais. Com o erro, sua primeira nota foi a que prevaleceu.

Apesar de não avançar à final, Gustavo Batista já mira os próximos desafios. “Infelizmente acabou o parque para nós. Fiquei em 16º. E é isso, agora voltar pro Brasil, treinar cada vez mais e se preparar agora pro Brasileiro em julho, depois Pan-Americano e também depois a Copa do Mundo na China que vai ter em outubro”, comentou o atleta, que também destacou a importância do aprendizado contínuo: “Então é isso, treinar, evoluir e aprender também com cada campeonato que você compete.”