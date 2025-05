Veja onde curtir quermesses em Osasco, Barueri, Cotia e SP

Uma das épocas mais aguardadas do ano chegou um pouco mais cedo, já neste final de maio, trazendo consigo o cheiro de milho cozido, quentão e a alegria contagiante das festas juninas. Em Osasco, Barueri, Cotia e arredores, os arraiás e quermesses já estão a todo vapor ou com datas marcadas para animar os fins de semana.

O Visão Oeste preparou um guia com alguns dos principais eventos para você não perder nada dessa temporada festiva. Confira e programe-se:

Tradição na Catedral de Santo Antônio

Em Osasco, a Tradicional Quermesse da Catedral de Santo Antônio já é um sucesso e continua recebendo o público aos finais de semana. Com uma variedade de barracas oferecendo delícias típicas como canjica, pamonha, caldos, doces e salgados, além de brincadeiras e muita diversão para toda a família, a festa é um ponto de encontro certo na cidade.

O evento segue até o dia 29 de junho, aos sábados, das 11h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 10h às 22h, no estacionamento da Catedral – Rua Dom Ercílio Turco, 60, Vila Osasco. A entrada é gratuita.

Cotia: festas na Granja Viana e ‘arraiá aquático’

Na cidade vizinha Cotia, a Paróquia Santo Antônio, na Granja Viana, dá o pontapé inicial em sua tradicional festa já neste sábado (31). Para animar o primeiro dia, a cantora Elaine Bragga promete agitar o público com muita música. A igreja está localizada na Rua Santo Antônio, 486 – Granja Viana.

Ainda na Granja Viana, o Open Mall The Square também inaugura sua festa junina neste sábado (31), oferecendo mais uma opção de lazer e gastronomia típica na região.

E para quem busca uma experiência diferente, o parque aquático Thermas da Mata, também em Cotia, prepara seu animado arraiá, que acontecerá entre os dias 7 e 29 de junho, sempre aos sábados e domingos, combinando a diversão das piscinas com o clima junino.

Barueri: grandes shows no arraiá da cidade

Em Barueri, a festa começa um pouco mais tarde, em junho, mas promete ser grandiosa. O tradicional Arraiá de Barueri contará com uma programação de shows de peso, incluindo nomes como Gustavo Mioto, Edson e Hudson, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Léo Santana, Banda Eva, Jota Quest, Nando Reis e o rapper Hungria. A festa tem início no dia 12 de junho, com apresentações sempre às 20h, em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro da cidade.

Memorial da América Latina

Para quem estiver pela zona oeste da capital paulista, o Memorial da América Latina, na Barra Funda, também entrará no ritmo junino nos dias 7 e 8 de junho, das 11h às 21h. Com entrada gratuita, o evento promete muita música e uma vasta seleção de comidas típicas para celebrar a data.

Prepare a camisa xadrez, o chapéu de palha e o apetite, pois a temporada de quermesses e arraiás está oficialmente aberta!