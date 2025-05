Procon de Itaquá alerta comerciantes sobre golpe do falso fiscal

O Procon de Itaquaquecetuba emitiu um alerta para consumidores e, principalmente, comerciantes da cidade sobre a ação de indivíduos que estão se passando por fiscais do órgão para aplicar golpes em estabelecimentos comerciais. As denúncias indicam que a prática criminosa tem ocorrido com maior frequência em mercados e comércios de bairro.

Segundo os relatos recebidos pelo Procon, esses falsos agentes abordam os responsáveis pelos estabelecimentos de maneira intimidatória. Eles alegam a existência de supostas irregularidades e, em alguns casos, chegam a exigir pagamentos indevidos a título de multas. O órgão municipal de defesa do consumidor enfatiza que essa conduta é criminosa e não possui qualquer vínculo com o trabalho sério e legal realizado pela equipe oficial do Procon de Itaquaquecetuba.

Para garantir a segurança dos comerciantes e evitar transtornos, o Procon reforça que toda e qualquer fiscalização legítima é conduzida por servidores devidamente credenciados. Esses profissionais se identificam por meio de um crachá funcional e, fundamentalmente, portam a Cédula de Identidade Fiscal (CIF), documento obrigatório que comprova a autenticidade da função e da fiscalização em curso.

“Recebemos relatos de comerciantes assustados com essas abordagens. É importante que todos saibam que os fiscais [verdadeiros] atuam com respeito, seguem protocolo legal e estão identificados com a CIF”, destacou a diretora do Procon de Itaquaquecetuba, Julia Guidini.

O Procon orienta que, em caso de qualquer dúvida sobre a identidade de um suposto fiscal ou sobre a legitimidade de uma abordagem, os comerciantes entrem em contato imediatamente com o órgão. O telefone para esclarecimentos e denúncias é o (11) 4642-2005.