Helicóptero Águia resgata vítima de acidente na Raposo Tavares, em Cotia

Um acidente envolvendo uma motocicleta, um utilitário Fiorino e um caminhão deixou um motociclista gravemente ferido na tarde desta quinta-feira, 8 de maio, no km 23 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura de Cotia. A colisão ocorreu por volta das 15h08 na pista sentido interior.

Segundo informações apuradas no local pela concessionária que administra a via, o motociclista, que conduzia uma Honda CG 160, tentou realizar uma ultrapassagem pelo corredor. Durante a manobra, ele perdeu o controle da moto e colidiu na traseira de uma Fiat Fiorino. Com o impacto, o motociclista caiu na lateral de um caminhão VW 17.250, que seguia na mesma direção, e teve a perna atingida pela rodagem traseira do veículo de carga.

O estado de saúde do motociclista foi classificado como grave. Devido à seriedade dos ferimentos, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para realizar o resgate aéreo da vítima, que foi removida para um hospital por volta das 16h12. Os condutores da Fiorino e do caminhão saíram ilesos.

O acidente causou interdições significativas na rodovia. No sentido interior, as faixas 1 e 2 foram bloqueadas a partir das 15h08 para o atendimento da ocorrência. No sentido leste (capital), a faixa 1 também foi interditada no mesmo horário e, posteriormente, entre 15h42 e 16h13, todas as faixas e o acostamento precisaram ser bloqueados para permitir o pouso e decolagem seguros do helicóptero Águia.

Esses bloqueios resultaram em congestionamento em ambos os sentidos da Raposo Tavares. Por volta das 15h08, o tráfego estava represado por cerca de 3 quilômetros no sentido leste (do km 26 ao km 23) e também por 3 quilômetros no sentido oeste (do km 20 ao km 23).