PAT Santana de Parnaíba realiza entrevistas para vagas de controlador de acesso e auxiliar de produção nesta sexta-feira (9)

A Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES) de Santana de Parnaíba anuncia novas oportunidades de emprego na cidade, com processo seletivo através de atendimento presencial para entrevistas no PAT Poupatempo Fazendinha. As entrevistas para ambas as funções ocorrerão no dia 9 de maio, em horários distintos.

Para a vaga de Controlador de Acesso, o atendimento para entrevista será no dia 9 de maio, às 14h. Os requisitos incluem Ensino Fundamental Incompleto e não é necessário ter experiência prévia. A oportunidade é destinada a candidatos de ambos os sexos. O salário oferecido é de R$ 2.000,00, com benefícios de Vale-Transporte, Vale-Alimentação e Vale-Refeição.

Estão disponíveis também 60 vagas para Auxiliar de Linha de Produção. As entrevistas para esta função acontecem também em 9 de maio, porém às 10h. Os candidatos devem possuir Ensino Fundamental Completo, sem necessidade de experiência anterior, e a vaga é aberta para ambos os sexos. O salário é de R$ 1.726, além de cesta básica, vale-transporte, refeição no local e bonus de R$ 150.

Interessados devem comparecer ao PAT Poupatempo Fazendinha nas datas e horários especificados para cada vaga para realizar a entrevista.