Hospital Geral de Carapicuíba participará de mutirão estadual de cirurgias ortopédicas

O Governo do Estado de São Paulo anunciou hoje (19) uma iniciativa para reduzir as filas de espera por cirurgias ortopédicas. A medida prevê a realização de mais de 4 mil procedimentos em 25 hospitais da rede estadual, beneficiando pacientes das regiões da Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e Piracicaba.

A ação abrange uma variedade de intervenções, incluindo cirurgias de média e alta complexidade como artroplastias de quadril e joelho, além de correções de fraturas e outros procedimentos ortopédicos essenciais.

“Estamos trabalhando para garantir que os paulistas tenham acesso mais rápido a cirurgias essenciais. É uma medida para melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

Hospitais da Região Oeste inclusos

Diversos hospitais da Região Metropolitana Oeste de São Paulo estão entre os 25 selecionados para participar desta ampliação da oferta de cirurgias ortopédicas. Entre eles, estão:

Hospital Geral de Carapicuíba

Hospital Geral de Itapevi

Hospital Regional de Cotia

Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri

Hospital Geral Pirajussara, em Taboão da Serra

Um ponto importante para os pacientes é que não será necessário realizar um novo cadastro para ter acesso aos procedimentos, de acordo com o governo paulista. A convocação será feita diretamente pelas unidades hospitalares participantes, com base na fila de espera já existente no sistema de saúde.