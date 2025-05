“Lilo & Stitch” e “Missão: Impossível – Acerto Final” estreiam no Kinoplex Osasco nesta semana

“Lilo & Stitch” e “Missão: Impossível – Acerto Final” estreiam no Kinoplex...

O Kinoplex Osasco recebe nesta semana dois lançamentos muito aguardados pelo público em suas salas de cinema, no SuperShopping. Com estreia nesta quinta-feira (22), a magia da Disney com o live-action “Lilo & Stitch” e a adrenalina da franquia “Missão: Impossível – Acerto Final” prometem movimentar o empreendimento.

O live-action “Lilo & Stitch” marca o retorno emocionante de uma das histórias mais queridas do estúdio Disney às telonas. O filme retrata a inusitada e tocante amizade entre Lilo, uma garota havaiana solitária, e Stitch, um alienígena que ela adota como seu cachorro de estimação.

Para celebrar o lançamento, o SuperShopping Osasco já está contagiado pelo clima havaiano da animação, com uma programação especial e produtos temáticos disponíveis em diversas lojas do centro de compras.

Adrenalina com “Missão: Impossível – Acerto Final”

“Missão: Impossível – Acerto Final”, o oitavo capítulo da icônica franquia estrelada por Tom Cruise, traz de volta o agente Ethan Hunt e os integrantes do FMI em uma eletrizante missão para impedir que uma poderosa inteligência artificial domine os sistemas globais de computadores.

Com 169 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos, o filme promete entregar tecnologia de ponta e sequências de ação coreografadas com maestria, elementos que se tornaram marca registrada da série.

Ingressos no Kinoplex Osasco

Os ingressos para “Lilo & Stitch” e “Missão: Impossível – Acerto Final” estão disponíveis para compra antecipada no site (kinoplex.com.br) e na bilheteria do Kinoplex Osasco.