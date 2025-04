Hospital São Luiz Alphaville realiza cirurgia robótica inédita na região

O Hospital São Luiz Alphaville, em Barueri, realizou com sucesso sua primeira cirurgia robótica, marcando a estreia desta tecnologia de ponta na região. O avanço significativo para a medicina regional foi concretizado nesta segunda-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde.

O procedimento inaugural foi uma segmentectomia pulmonar – uma técnica precisa para remover uma porção do pulmão, frequentemente indicada para tratar cânceres em estágio inicial ou outras doenças pulmonares localizadas. A cirurgia, que durou aproximadamente duas horas, foi comandada pelo cirurgião torácico Marcos Samano, profissional com vasta experiência na área robótica e membro da equipe liderada por Tiago Machuca, Diretor Nacional de Cirurgia Torácica, ECMO e Transplante Pulmonar da Rede D’Or.

Dr. Samano atribuiu o sucesso da intervenção ao meticuloso preparo e à integração da equipe multidisciplinar. “Já há semanas estávamos nos preparando para esse momento. A cirurgia foi um sucesso porque todos os envolvidos, enfermagem, anestesia, equipe técnica e médica estavam completamente integrados e focados”, destacou o cirurgião.

A utilização do robô Da Vinci X neste procedimento representa um salto em precisão e segurança. A técnica minimamente invasiva permite incisões menores, resulta em menor sangramento e, crucialmente, proporciona uma recuperação mais rápida para o paciente. “A cirurgia robótica é uma evolução da técnica minimamente invasiva. Ela permite incisões pequenas, menos dor no pós-operatório e alta hospitalar mais precocemente. Estudos já mostram que a recuperação é ainda mais rápida do que na cirurgia por vídeo tradicional”, explicou Dr. Samano.

A paciente submetida ao procedimento tem previsão de alta hospitalar em apenas três dias, podendo retomar atividades físicas em cerca de duas semanas – um contraste notável com a cirurgia torácica convencional, que pode demandar mais de um mês para recuperação total. “Com a cirurgia robótica, esse tempo cai pela metade”, reforça o médico.

Projeção, investimento milionário e estrutura de ponta

A introdução do Da Vinci X em Alphaville sinaliza um novo capítulo para o hospital, fruto da parceria Atlântica D’Or (entre Atlântica Hospitais/Bradesco Seguros e Rede D’Or). A unidade projeta realizar cerca de 40 procedimentos robóticos mensalmente, abrangendo especialidades como ginecologia, urologia, cirurgia geral, oncologia, cardíaca e vascular.

Foram investidos R$ 10 milhões para a implementação da tecnologia no hospital. “Nunca a região teve algo tão inovador à disposição. O objetivo é tornar o São Luiz Alphaville um centro de referência, atraindo pacientes de Barueri, Santana de Parnaíba, Sorocaba, Jundiaí e demais cidades vizinhas”, afirmou Marcelo Teixeira, gerente médico da unidade, que apresentou o robô à imprensa nesta terça-feira (8).

A moderna infraestrutura do hospital, inaugurado em novembro passado, foi um fator chave, segundo Dr. Samano. “É uma estrutura nova, pensada para receber esse tipo de tecnologia. A equipe estava treinada, cada um com clareza sobre sua função. Isso faz toda a diferença em procedimentos complexos como esse”.

O robô opera em uma sala cirúrgica dedicada de 61,4m², e seu sistema permite controle preciso pelo cirurgião via console com visão 3D, eliminando tremores. A tecnologia exige certificação específica e registra o histórico dos profissionais habilitados.

Com 212 leitos e mais de 1.700 cirurgias já realizadas desde a inauguração, o Hospital São Luiz Alphaville, que recebeu um investimento de R$ 400 milhões, reforça seu compromisso com a excelência. “Com a chegada da cirurgia robótica, damos mais um passo para elevar o padrão de excelência do hospital, oferecendo o que há de mais avançado no cuidado com nossos pacientes”, concluiu Tarcísio Albit, diretor-geral da unidade.

Para Dr. Samano, a expansão dessa tecnologia para além dos grandes centros urbanos é vital. “Ter essa tecnologia fora dos grandes centros é fundamental. (…) isso muda o patamar da medicina regional, facilitando o acesso a mais pacientes”, finalizou.