Santana de Parnaíba lança “Fábrica de Programadores” para capacitar mais de 5.600 jovens em tecnologia

A Prefeitura de Santana de Parnaíba deu um passo significativo para o futuro da educação tecnológica no município com a integração do projeto “Fábrica de Programadores”. Uma reunião realizada ontem (7), na Secretaria de Educação, marcou o início da iniciativa que promete revolucionar o ensino na área.

O encontro reuniu gestores educacionais, professores, representantes do SENAI e das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs), parceiros estratégicos no projeto. Na ocasião, foram apresentados os módulos de ensino, a metodologia a ser aplicada e as linguagens de programação que comporão a grade curricular, como Python e Programação de Jogos Digitais.

A “Fábrica de Programadores” tem como objetivo principal capacitar estudantes do 3º ano da rede municipal e das ETECs, preparando-os para as crescentes oportunidades no mercado de tecnologia e ajudando a suprir a alta demanda por profissionais da área. A meta ambiciosa é formar 5.658 jovens ao longo de três anos, uma média de 1.866 por ano. Dado que o número de vagas anuais (1.866) supera o total de alunos atualmente na 3ª série do Ensino Médio (1.616), o projeto prevê a possibilidade de oferecer vagas remanescentes para estudantes da 1ª e 2ª séries.

Além de competências técnicas, o projeto enfatiza o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo para a criação de soluções inovadoras. Um diferencial importante é o foco na responsabilidade social do programador, incentivando a escrita de códigos acessíveis e inclusivos, que garantam uma experiência digital equitativa para todos, incluindo idosos e pessoas com deficiência.

A iniciativa busca também fortalecer a economia local, formando mão de obra qualificada para impulsionar a inovação em empresas da região, estimular a geração de empregos, atrair investimentos e fomentar a criação de novos negócios, como startups.

As aulas serão ministradas em 10 unidades educacionais espalhadas pelo município. Mais informações sobre as unidades e o projeto podem ser encontradas no portal da prefeitura.