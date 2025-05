Imóvel industrial em Osasco com 175 mil m² vai a leilão por R$ 387 milhões

Imóvel industrial em Osasco com 175 mil m² vai a leilão por...

Um extenso imóvel industrial situado no centro de Osasco será levado a leilão com valor de avaliação e lance inicial fixado em R$ 387.134.635,76. A propriedade, localizada na Rua Professor Luís Eulálio de Bueno Vidigal, números 241 e 441, possui uma área total de terreno de 175.586,46 m², com uma área edificada de 83.086,20 m² composta por prédios e galpões industriais.

O leilão, destinado à incorporação imobiliária, tem início programado para o dia 2 de junho de 2025, às 0h. O encerramento da primeira praça ocorrerá no dia 5 de junho de 2025, às 13h15. O incremento mínimo para os lances foi estipulado em R$ 10.000,00.

A área, denominada “Área 1”, possui uma descrição detalhada em sua matrícula, iniciando na Rua Ester Rombenso e confrontando com a Avenida Marechal Rondon e a Rua Professor Luís Eulálio de Bueno Vidigal, entre outros pontos.

Os interessados em participar da alienação podem registrar seus lances e obter mais informações através do portal Grupo Lance, responsável pelo leilão.