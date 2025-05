Operação antissequestro cumpre mandados em Jandira, Cotia e Carapicuíba

Uma operação da Polícia Civil, conduzida pela 1ª e 3ª Delegacias Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), resultou na prisão de nove pessoas nesta quarta-feira (14). Os detidos são suspeitos de integrar quadrilhas especializadas em sequestro seguido de extorsão, com atuação em diversos municípios da Grande São Paulo, incluindo Jandira, Cotia e Carapicuíba, além do litoral paulista.

As prisões ocorreram após o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os investigados. As investigações são decorrentes de crimes registrados na zona oeste da capital no ano passado.

“Golpe do Amor” e Extorsão

A 1ª Delegacia Antissequestro investigava um caso de “golpe do amor” ocorrido no bairro do Jaguaré, em agosto de 2024. Um homem de 21 anos marcou um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento e, ao chegar ao local, foi abordado por um grupo de seis criminosos. A vítima foi levada para um cativeiro, onde os sequestradores exigiram uma quantia em dinheiro para sua liberação. Após o pagamento, o homem foi abandonado em um posto de combustível na região. Três envolvidos neste crime, sendo dois homens e uma mulher, foram presos em São Vicente, no litoral paulista. A investigação prossegue para identificar e prender os demais integrantes.

Paralelamente, a 3ª Delegacia Antissequestro apurava um assalto com sequestro ocorrido em Perdizes, em novembro de 2024. Um homem foi surpreendido por dois criminosos ao entrar em sua residência. Ele foi levado para um matagal e coagido a realizar transferências bancárias. Além disso, teve seu carro, correntes de prata, celular e cartão bancário roubados. A vítima foi liberada no mesmo dia, após seu irmão efetuar um pagamento ao bando.

Nesta vertente da investigação, cinco homens e uma mulher foram detidos. Os mandados judiciais foram cumpridos em endereços nas cidades de Jandira, Cotia, Carapicuíba, na Grande São Paulo, e também na capital paulista, demonstrando a ramificação da quadrilha.

A megaoperação contou com o apoio de unidades especializadas como o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), o Grupo Especial de Reação (GER) e o Serviço Aerotático (SAT), todos do Dope, além da Delegacia de Homicídios e do Grupo de Operações Especiais (GOE) do Deinter 6.