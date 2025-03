Polícia Civil fecha desmanche ilegal de motos de luxo em Itapevi

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), desmantelou um desmanche ilegal de motos de luxo em Itapevi nesta quinta-feira (27). A operação resultou na prisão de dois homens, de 22 e 26 anos, suspeitos de envolvimento com o esquema criminoso, e na apreensão de diversas peças automotivas provenientes de veículos roubados ou furtados.

As investigações da polícia apontaram para um endereço em Itapevi, onde um dos criminosos havia sido visto entrando com uma motocicleta sem placa. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com resistência.

Durante a abordagem, dois suspeitos tentaram fugir em uma moto, e o piloto efetuou disparos contra um dos policiais. O agente interveio e, embora o suspeito tenha sido posteriormente encontrado em um pronto-socorro, ele não corre risco de morte. O outro suspeito conseguiu fugir e segue sendo procurado.

No imóvel, a equipe do Deic apreendeu um vasto material, incluindo peças automotivas, sete capacetes e documentos. Em uma casa vizinha, os policiais encontraram um veículo parcialmente desmanchado que, após consulta, foi identificado como produto de furto. O responsável pelo local também foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia Divecar como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, localização e apreensão de veículo, associação criminosa, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.