Mutirão de combate à dengue mobiliza Jardim Mutinga e Vila Universal neste sábado (17) em Barueri

Moradores dos bairros Jardim Mutinga e Vila Universal, em Barueri, recebem neste sábado (17), o Mutirão de Combate à Dengue. A ação contará com agentes de saúde que visitarão as residências para realizar um trabalho focado na eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti e na orientação da população.

No Jardim Mutinga, o mutirão ocorrerá das 9h às 12h. Já no bairro Vila Universal, as atividades estão programadas para o período da tarde, das 13h às 15h.

Durante as visitas, os agentes fornecerão informações sobre a dengue e a crucial importância de eliminar os criadouros do mosquito transmissor. Haverá também a aplicação de larvicida nos locais onde for necessário, procedimento que será realizado com total segurança para a comunidade.

Identificação dos agentes e contato para dúvidas

Para garantir a segurança dos moradores, os agentes de saúde estarão devidamente identificados, utilizando camisetas do “Combate à Dengue” e crachás de identificação. Além disso, um líder de campo estará presente para auxiliar durante toda a operação.

A colaboração da população é fundamental. A orientação é que recebam bem os agentes e sigam as instruções para que a força-tarefa alcance seus objetivos na prevenção da doença.

Em caso de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato pelos telefones 4198-5679 ou 4198-0424, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.