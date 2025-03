Inscrições para o Casamento Comunitário em Itaquaquecetuba vão até sexta, 28

Casais que sonham em oficializar a união têm até o dia 28 de março, sexta-feira, para se inscrever no Casamento Comunitário 2025, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba (SP). As inscrições foram abertas no início desta semana.

Quarenta casais serão selecionados para participar do evento, que exige alguns requisitos: ter no mínimo 18 anos, residir em Itaquá, ter renda de até meio salário mínimo por pessoa ou três salários mínimos de renda total, ausência de impedimento legal e inscrição no Cadastro Único.

O casamento civil será realizado nos dias 7 e 8 de maio, e a cerimônia com a festa está marcada para o dia 9 de maio. “Nosso evento comunitário é um sucesso e fico muito feliz por estar promovendo esse momento para quarenta casais mais um ano”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues.

“Os noivos não terão nenhum custo com o casamento, desde a documentação no cartório até a celebração da festa coletiva. É a grande chance de realizar o sonho de casar com o amor da sua vida. Estamos ansiosos por esse momento”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Para se inscrever, é necessário apresentar os seguintes documentos de ambos os noivos:

RG e CPF, certidão de nascimento, comprovantes de renda e de residência, carteira de trabalho e ficha de inscrição no CadÚnico.

Solteiros: certidão de nascimento. Divorciados: certidão de casamento com anotação de divórcio.

certidão de casamento com anotação de divórcio. Viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, além da certidão de óbito do ex-cônjuge.

As inscrições devem ser feitas das 8h30 às 16h30 no Fundo Social, situado na rua Ver. José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia, Itaquaquecetuba (SP). A análise da documentação será realizada até o dia 31 de março e a lista dos selecionados será publicada no site da Prefeitura de Itaquá.