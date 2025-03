Relatório do Serasa revela que metade dos brasileiros foi vítima de fraude em 2024

Relatório do Serasa revela que metade dos brasileiros foi vítima de fraude...

Mais da metade dos brasileiros (51%) foi vítima de alguma forma de fraude no ano passado, e a maioria (54,2%) sofreu prejuízos financeiros, de acordo com o Relatório de Identidade e Fraude 2025 divulgado nesta terça-feira (25) pela Serasa Experian. O levantamento revela a crescente sofisticação das fraudes e a importância de reforçar a segurança digital.

O golpe mais comum foi o uso indevido de cartões de crédito (47,9%), seguido por pagamento de boletos falsos ou transações fraudulentas via Pix (32,8%) e phishing (21,6%). A pesquisa entrevistou 877 pessoas entre 18 e 65 anos em todo o país, com margem de erro de 3,4%.

A maior parte das vítimas que perderam dinheiro com fraudes em 2024 relataram prejuízos entre R$ 100 e R$ 1 mil. O estudo também revelou que a incidência de golpes aumenta com a idade: 40,8% entre 18 e 29 anos, 51,9% entre 30 e 49 anos, e 57,8% entre pessoas com mais de 50 anos.

Tecnologia: segurança e ameaça

A Serasa Experian destaca que a tecnologia desempenha um papel ambíguo na luta contra a fraude. Por um lado, o uso da biometria facial como método de autenticação cresceu significativamente (de 59% para 67%), e a maioria dos entrevistados (71,8%) se sente mais segura ao utilizá-la.

Por outro lado, os criminosos também estão utilizando tecnologias avançadas, como inteligência artificial (IA) generativa, para criar perfis falsos e ataques de phishing mais sofisticados, com o uso de deepfakes.

Documentos e compartilhamento de dados

O extravio de documentos é uma das portas de entrada para fraudes, com 16,3% dos entrevistados relatando terem tido seus documentos roubados ou perdidos em 2024. A pesquisa também revelou que 19% dos entrevistados admitiram ter compartilhado dados pessoais com terceiros, expondo-se a maiores riscos.

Apesar de ser o meio de pagamento onde mais fraudes ocorrem, o cartão de crédito foi apontado como o mais seguro pelos entrevistados, superando o índice de 2023.

Diante desse cenário, o diretor de Autenticação e Prevenção da Serasa Experian, Caio Rocha, ressalta a necessidade de as empresas aprimorarem constantemente as tecnologias de prevenção à fraude, “combinando diferentes tecnologias para reforçar a segurança e fortalecer a confiança nos serviços digitais em toda a jornada do consumidor”.

Da Agência Brasil