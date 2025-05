Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira (26)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 iniciam nesta segunda-feira (26) e seguem abertas até o dia 6 de junho. Os interessados devem realizar o procedimento exclusivamente por meio da Página do Participante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforçou, em nota, que as inscrições para todos os exames e avaliações sob sua responsabilidade só podem ser feitas pelos sistemas oficiais da autarquia. “Qualquer outra plataforma ou canal não autorizado configura tentativa de fraude”, destacou a entidade.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser quitada por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição bancária. O prazo para efetuar o pagamento se encerra em 11 de junho, e o Inep informou que não haverá prorrogação.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. O exame é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, e uma redação em língua portuguesa.

No primeiro dia de exame, serão aplicadas a redação e as provas objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia, com duração de cinco horas e 30 minutos. No segundo dia, será a vez das provas de matemática, química, física e biologia, com cinco horas de duração. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília), com início das provas às 13h30.

Conforme o edital, a reaplicação das provas do Enem ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro para participantes que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas.

Mais informações e inscrições pelo site: https://enem.inep.gov.br/participante.