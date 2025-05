INSS anuncia devolução de R$ 292 milhões para aposentados a partir do dia 26

Uma notícia aguardada por milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi anunciada hoje (8): o órgão vai devolver um montante expressivo de R$ 292.699.250,33 referente a descontos associativos realizados indevidamente nos benefícios. Os pagamentos começarão a ser efetuados entre os dias 26 de maio e 6 de junho, coincidindo com o depósito da segunda parcela do 13º salário.

A medida vem após o bloqueio de mensalidades de sindicatos e associações referentes a abril, em decorrência de um escândalo de fraudes. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, que detalhou o plano de ação em coletiva de imprensa com a AGU, CGU e Ministério da Previdência Social, os beneficiários que tiveram valores descontados sem autorização começarão a ser notificados a partir da próxima terça-feira (13), por meio do aplicativo ou site Meu INSS.

Já a partir da quarta-feira (14), esses segurados poderão acessar o Meu INSS para verificar os valores descontados, o nome da associação responsável e, crucialmente, informar se a operação foi autorizada ou se foram vítimas de fraude. Neste mesmo ambiente, será possível solicitar o reembolso. Estima-se que 9 milhões de beneficiários visualizarão essas informações.

Importante destacar que, já nesta quinta-feira (8), 27 milhões de segurados foram informados, também via Meu INSS, de que não possuem e nunca possuíram qualquer desconto em folha de origem associativa.

Cuidado com os golpes!

O INSS faz um apelo enfático para que os beneficiários tenham extremo cuidado com golpes. Todo o contato e processo de notificação e solicitação de reembolso será feito exclusivamente através da plataforma oficial Meu INSS.

“O INSS não te procurará, não mandará e-mail ou mensagem via Whatsapp, não ligará, não enviará link. Não há páginas fora do aplicativo Meu INSS. Não assine nada, não abra link. Ninguém é autorizado a falar em nome do INSS”, destacou o presidente do Instituto.

Em caso de dúvidas, os cidadãos devem ligar para a central de teleatendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. A central está sendo reforçada para atender ao provável aumento da demanda.

CALENDÁRIO DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS DE ABRIL:

Os valores serão depositados diretamente na conta em que o aposentado ou pensionista recebe seu benefício mensal, seguindo o calendário abaixo, que varia conforme o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador):

PARA QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO:

Final do benefício 1: 26 de maio

Final do benefício 2: 27 de maio

Final do benefício 3: 28 de maio

Final do benefício 4: 29 de maio

Final do benefício 5: 30 de maio

Final do benefício 6: 2 de junho

Final do benefício 7: 3 de junho

Final do benefício 8: 4 de junho

Final do benefício 9: 5 de junho

Final do benefício 0: 6 de junho

PARA QUEM RECEBE ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO:

Final do benefício 1 e 6: 2 de junho

Final do benefício 2 e 7: 3 de junho

Final do benefício 3 e 8: 4 de junho

Final do benefício 4 e 9: 5 de junho

Final do benefício 5 e 0: 6 de junho

A recomendação é que os beneficiários acessem o Meu INSS o quanto antes para que as notificações apareçam automaticamente. Fique atento e garanta seus direitos!