UBSs de Barueri realizam papanicolau neste sábado (10)

Neste sábado, dia 10 de maio, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri estarão abertas em um grande mutirão dedicado à realização do exame de Papanicolau. A iniciativa, que ocorrerá das 8h às 17h, visa facilitar o acesso a este importante procedimento de prevenção e detecção precoce de doenças.

O Papanicolau é um exame fundamental para a saúde feminina, sendo a principal ferramenta para rastrear o câncer do colo do útero, uma das neoplasias mais incidentes entre as mulheres, mas com altas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Além disso, o exame pode identificar inflamações e infecções ginecológicas que necessitam de tratamento. A recomendação é que mulheres com idade entre 25 e 64 anos realizem o exame regularmente.

COMO PARTICIPAR? AGENDAMENTO É OBRIGATÓRIO!

Devido à expectativa de grande procura e para garantir um atendimento organizado e de qualidade, as vagas para o mutirão são limitadas. Portanto, é imprescindível que as interessadas realizem o agendamento prévio.

O agendamento pode ser feito de duas maneiras: