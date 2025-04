JUCO abre processo seletivo para nova turma de aspirantes em Osasco na próxima semana

A Juventude Cívica de Osasco (JUCO) informou a abertura do processo seletivo para a formação de sua 130ª Turma de Aspirantes.

O primeiro passo para os interessados é a retirada de uma senha, que ocorrerá exclusivamente nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h, na sede da JUCO, localizada na rua Rubens do Amaral, 200, Jardim Bela Vista, Osasco.

É obrigatório que o próprio estudante compareça para retirar a senha, apresentando sua carteira de identidade (RG) original.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Residir e estudar na cidade de Osasco;

Ter entre 15 anos e meio e 16 anos e meio (nascidos entre outubro de 2008 e outubro de 2009);

Estar matriculado no Ensino Médio.

Para os alunos classificados e matriculados, o curso de aspirantes tem previsão de início em 14 de maio e será ministrado durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2025.

Processo seletivo

A seleção dos candidatos será realizada por meio da avaliação dos boletins escolares referentes aos anos de 2023 e 2024. A entrega destes documentos deverá ser feita nos dias 16 e 17 de abril de 2025, conforme orientações que serão dadas na retirada da senha.

O resultado preliminar do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 28 de abril de 2025, tanto no site oficial quanto na sede da JUCO. Os candidatos aprovados nesta etapa deverão realizar a matrícula nos dias 5 e 6 de maio de 2025.

