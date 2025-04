Inclusão e acolhimento: sessão solene em Osasco dá voz a autistas e familiares na luta por direitos

A Câmara Municipal de Osasco foi palco, na noite da última terça-feira (2), de uma Sessão Solene dedicada ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Proposta pelo vereador Gabriel Saúde (Agir), em atenção à lei municipal 4.585/2013, a cerimônia reuniu autoridades, especialistas, pais, cuidadores e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para um momento de profunda reflexão sobre os desafios enfrentados por essa comunidade e a importância de fortalecer a rede de apoio e as políticas de inclusão.

O proponente do evento, vereador Gabriel Saúde, presidiu os trabalhos e enfatizou a necessidade de um compromisso contínuo com a causa. “Estou muito feliz por todos que aqui estiveram e pelo comprometimento que esta Casa tem com a causa. Acho bonito o dia de hoje, é muito significativo. Mas, e amanhã como será?”, questionou, defendendo a união para que a luta pelo autismo seja diária. Ele também mencionou o compromisso do Legislativo com a criação de políticas públicas, como o futuro Centro de Referência TEA previsto no plano de governo municipal.

A mesa principal contou ainda com o vereador Laércio Mendonça (PDT) como secretário, a vereadora Stephane Rossi (PL) e a psicóloga e mãe atípica, Renata Chiarotto. Diversos outros parlamentares prestigiaram o evento, incluindo o presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Pode), e os vereadores Batista Comunidade (Avante), Délbio Teruel (União), Emerson Osasco (PCdoB), Guilherme Prado (PRD), Josias da Juco (PSD), Ralfi Silva (Republicanos) e Sérgio Fontellas (Republicanos), demonstrando o apoio da Casa à pauta.

O Plenário Tiradentes se tornou um espaço de debate e acolhimento, onde depoimentos emocionantes e informativos foram compartilhados. Dr. Carlos Henrique Loureiro, defensor público e coordenador do Núcleo da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, colocou a Defensoria Pública à disposição das famílias. “Estamos aqui instalados em Osasco e nos colocamos à disposição das famílias para lutar pelos seus direitos”, afirmou.

Fábio Oliveira, do Centro de Apoio ao Autista de Osasco, explicou as características do TEA (dificuldades de comunicação, imaginação e interação social) e frisou que a data é de conscientização, não de festa. “Esse é o nosso objetivo aqui: falar como funciona e dizer que existe uma população adulta que precisa ser olhada”, pontuou.

A psicóloga Renata Chiarotto trouxe à tona as dificuldades vividas pelas mães atípicas, muitas das quais adoecem pela sobrecarga. “Precisamos também de terapia, de medicação, de outros auxílios, para conseguirmos ser bons pais”, defendeu. Raquel Dias, cofundadora do movimento Ativismo PCD, corroborou: “Ser mãe atípica é experimentar um amor que desafia todas as barreiras, mas também é enfrentar um sistema que insiste em nos invisibilizar”.

Um dos momentos marcantes foi o discurso emocionado de Jorginho Mota, ex-vereador de Guarulhos e primeiro parlamentar autista do Brasil. Responsável pela criação do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (CIAG), ele defendeu a “tríade” para o sucesso no atendimento (escola, terapia e casa) e elogiou a mobilização em Osasco. “Tenho certeza de que esse movimento de hoje vai fazer uma grande diferença a partir de amanhã”, disse.

A secretária-executiva da Pessoa com Deficiência em Osasco, Carol Cerqueira, pediu apoio do Legislativo para a implementação de políticas públicas, informando que a pasta iniciou um mapeamento das deficiências no município para direcionar ações futuras, ressaltando a importância da colaboração entre Executivo e Legislativo.