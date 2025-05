Plaza Shopping Carapicuíba promove Baile da Família com entrada gratuita neste domigo (1°)

O Plaza Shopping Carapicuíba convida o público para uma tarde animada com o “Baile da Família”. O evento, com entrada gratuita, está marcado para o domingo, 1º de junho, e acontecerá das 14h às 19h no Piso G5 do empreendimento.

A promessa é de muita música boa para ninguém ficar parado, com show ao vivo de Renato Galhardo e sua banda. O baile contará ainda com as participações especiais de Nilberto Nostalgia e Beto Emoção, garantindo um repertório variado para todas as idades. O shopping incentiva o público a chamar família e amigos para curtir a festa. Mais informações podem ser encontradas no site plazashoppingcarapicuiba.com.br ou através do telefone/WhatsApp (11) 9 8203-7755.