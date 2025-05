Lotofácil: apostas de Osasco e Barueri levam mais de R$ 1 milhão, cada

A sorte sorriu para a região metropolitana de São Paulo neste fim de semana. Duas apostas, uma realizada em Osasco e outra em Barueri, cravaram as 15 dezenas do concurso 3400 da Lotofácil e cada uma levará para casa a bolada de R$ 1.074.600,32.

O sorteio, que contemplou um total de seis apostas vencedoras em todo o país, foi realizado na noite do último sábado (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números que transformaram a vida desses apostadores foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 23 e 24.

Em Barueri, a sorte veio através de uma aposta simples, onde um único apostador conseguiu a combinação perfeita dos números sorteados. Já em Osasco, a felicidade foi compartilhada: a aposta vencedora foi um bolão com 14 cotas, registrado na Lotérica Fabri, localizada no bairro Bela Vista, conforme informações da Caixa Econômica Federal.

O próximo concurso da Lotofácil será sorteado já nesta segunda-feira (26), com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais eletrônicos da Caixa.