Cotia terá drive-thru de vacinação contra a gripe sábado, 31

Os moradores de Cotia terão uma oportunidade facilitada para se proteger contra a gripe neste sábado, 31 de maio. A Secretaria de Saúde promoverá um drive-thru de vacinação em frente à Prefeitura, das 9h às 16h, permitindo que a população receba a dose do imunizante sem precisar descer do veículo.

Para aqueles que não estiverem de carro, a imunização também ocorrerá. No mesmo horário, uma sala de vacina funcionará nas dependências da Secretaria de Saúde, localizada ao lado do Paço Municipal de Cotia, para atender aos pedestres.

Estão sendo utilizadas doses remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação, que desde o final de março era direcionada apenas a grupos prioritários. Com a ampliação, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, e será aplicada enquanto durarem os estoques enviados para a campanha.

Para receber o imunizante, é indispensável apresentar um documento oficial com foto e o CPF ou Cartão do SUS. No caso das crianças, a apresentação da caderneta de vacinação é obrigatória.