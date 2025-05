MC Guimê revela que será pai: “nosso maior sonho se tornou realidade”

O funkeiro osasquense MC Guimê compartilhou uma grande novidade com seus fãs e seguidores: ele será pai pela primeira vez. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (9) em suas redes sociais, onde postou um vídeo ao lado da noiva, Fernanda Stroschein.

Emocionado, o cantor escreveu na legenda da publicação: “O nosso maior sonho se tornou realidade. Sim, nós seremos papais!”. Guimê também expressou sua gratidão e a alegria do momento: “É tanta felicidade”, complementou, agradecendo a Deus.

A notícia da gestação surge pouco tempo após o casal ter oficializado o noivado. Na última semana, Guimê e Fernanda também utilizaram as redes sociais para compartilhar vídeos e declarações apaixonadas celebrando o compromisso. No entanto, essas publicações foram posteriormente apagadas das redes do cantor, que agora ressurge com a feliz notícia da gravidez.