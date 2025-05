Mulher morta pelo ex esteve com ele em programa do SBT meses antes do crime

Mulher morta pelo ex esteve com ele em programa do SBT meses...

A promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos, vítima de feminicídio em Osasco, e seu ex-marido, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, que confessou o crime, participaram juntos de um quadro de casais no SBT em novembro do ano passado.

A informação foi divulgada pela jornalista Renata Garre, no portal “Contigo”, onde resgatou um registro da participação de Amanda e Carlos Eduardo no programa da emissora sediada em Osasco. O ex-casal esteve no quadro “Minha Mulher que Manda”, exibido no programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli. Na atração, casais, anônimos ou famosos, se enfrentam em um desafio culinário, onde os homens cozinham seguindo apenas as orientações verbais de suas esposas.

A participação no quadro, que coleciona momentos de descontração e parceria, contrasta drasticamente com a realidade vivida por Amanda. Poucos meses depois, ela se separou de Carlos e, nesta semana, foi vítima de feminicídio pelas mãos do homem com quem dividiu a tela e a vida por 16 anos. Segundo relatos, ele não teria aceitado o fim da relação, que terminou há dois meses.

Amanda foi dada como desaparecida na manhã da última segunda-feira (19), após um amigo deixá-la na rua de sua casa. Posteriormente, Carlos Eduardo foi detido, no Jardim Aliança, negando qualquer envolvimento com o desaparecimento da ex-mulher, com quem teve três filhos – de 14, 7 e 5 anos. Mas, ao ser confrontado com imagens de câmeras que o flagraram transportando um saco possivelmente com o corpo da vítima, ele confessou tê-la matado e jogado seu corpo no Rio Tietê, com a ajuda de seu irmão.

O irmão de Carlos foi preso na madrugada de quinta-feira (22). Ambos passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva, permanecendo presos.

O corpo de Amanda ainda não foi localizado, e as buscas continuam pelo Rio Tietê, entre as cidades de Carapicuíba e Santana de Parnaíba.