Shopping da região sorteia ingressos para festa com Turma do Pagode no parque aquático de Cotia

O Shopping Central Park está oferecendo aos seus frequentadores a chance de curtir uma grande festa no parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia. O empreendimento sorteará ingressos para o evento “Esquenta Thermas”, que acontece neste domingo, 18 de maio, e contará com shows da Turma do Pagode, Grupo Versão e o DJ Danilo Martinez.

Para concorrer aos ingressos, os interessados devem usar a criatividade. Basta tirar uma foto no painel instagramável especialmente instalado no Shopping Central Park, situado entre as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista. Em seguida, a imagem precisa ser postada no Instagram, marcando o perfil oficial do shopping (@shoppingcentralparkcotia). É fundamental que o perfil do participante na rede social esteja aberto para que a participação seja válida.

As cinco fotos consideradas mais criativas pela organização ganharão pares de ingressos para o “Esquenta Thermas”. As postagens devem ser feitas até as 15h desta sexta-feira, 16 de maio. O resultado da promoção será divulgado no mesmo dia, através do perfil do Shopping Central Park no Instagram.

“O ‘Esquenta Thermas’ será uma grande festa organizada pelo Thermas da Mata, um parque aquático com muita diversão à família. Todos estão convidados para concorrer aos ingressos, com muita criatividade para garantir o lugar no evento”, comenta Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.

Portanto, é hora de caprichar na foto, usar a criatividade e marcar o shopping para tentar garantir um lugar na festa deste domingo no Thermas da Mata.