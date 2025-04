Vacinação contra a gripe já começou em Barueri para crianças, idosos e gestantes

A Secretaria de Saúde de Barueri já deu início à campanha anual de vacinação contra a gripe (influenza), priorizando grupos específicos nesta primeira fase. A cidade se antecipou à recomendação nacional, começando a imunização no dia 28 de março.

O imunizante oferecido é quadrivalente, eficaz contra quatro cepas do vírus influenza: H1N1, H3N2 e dois tipos do vírus B. A vacinação anual é fundamental, pois o vírus influenza sofre mutações constantes e possui alto potencial de transmissão.

Quem pode se vacinar agora (grupos prioritários iniciais):

Crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias;

Idosos a partir de 60 anos;

Gestantes.

Para receber o imunizante, basta comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, portando a caderneta de vacinação ou um documento com foto. Os endereços de todas as UBS do município podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Barueri.

Prevenção à gripe

Além da vacina, medidas simples ajudam a evitar a disseminação do vírus:

Aguarde a recuperação: Pessoas com sintomas gripais devem esperar melhorar antes de tomar a vacina.

Use máscara: Se estiver com sintomas, use máscara para proteger os outros.

Etiqueta respiratória: Cubra nariz e boca ao tossir ou espirrar (use o antebraço ou lenço).

Higiene: Lave as mãos frequentemente e evite tocar olhos, nariz e boca.

Não compartilhe: Evite dividir objetos de uso pessoal.

Ventilação: Mantenha os ambientes bem arejados.

Distanciamento: Reduza contato próximo se estiver doente.