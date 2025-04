Open Mall The Square promove 3º Festival de Rock Inglês em Cotia

O Open Mall The Square, na Granja Viana, em Cotia, apresenta a terceira edição do seu Festival de Rock Inglês, trazendo mais de 20 shows ao vivo para o público durante o mês de abril. O evento ocorre vai até dia 27, com apresentações concentradas aos sábados, domingos e feriados.

A programação celebra diversos nomes e estilos do rock britânico, contando tanto com artistas apresentando seus trabalhos quanto com bandas tributo a ícones do gênero.

Confira a agenda para os próximos dias do festival:

Sexta-feira (18/4): 13h: Murillo Augustus 16h: Invasão Britânica

Sábado (19/4): 13h: Pri Borges 16h: Tributo a Phil Collins (com Phil Collins Carrossel) 20h: Woman Sounds

Domingo (20/4): 13h: Diego Lleon 16h: Tributo a Oasis (com Manchester Oasis)

Segunda-feira (21/4): 13h: Fillipe Dias Trio 16h: Tributo a Radiohead (com Radiohead Cover Brasil)

Sábado (26/4): 13h: Dudu Machado 16h: Tributo a Queen (com Classical Queen) 20h: The Thomas Edson

Domingo (27/4): 13h: Renato Giraldi 16h: Tributo a Queen (com Classical Queen)



O festival oferece uma agenda repleta de música ao vivo para os amantes do rock inglês no Open Mall The Square, que fica na Rodovia Raposo Tavares, km 22.