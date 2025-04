Vídeo: Gestante dá à luz com ajuda de policiais dentro de viatura na zona oeste de SP

Policiais militares do 16º Batalhão Metropolitano (BPM/M) prestaram auxílio a uma gestante em trabalho de parto dentro de uma viatura na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, região do Butantã, zona oeste de São Paulo. O nascimento ocorreu na última quinta-feira (10), e as imagens do momento foram divulgadas pela corporação em seu canal no YouTube ontem (15).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por uma mulher. Ela informou que sua amiga estava prestes a dar à luz nas proximidades. Os policiais se deslocaram até a rua da Caixa D’Água, apontada como uma área de difícil acesso, onde encontraram a gestante já apresentando fortes contrações.

A intenção era levar a mulher rapidamente ao pronto-socorro mais próximo. No entanto, durante o deslocamento pela avenida, o trabalho de parto se intensificou, a bolsa amniótica se rompeu e o nascimento da criança teve início ainda no interior do veículo policial.

Diante da emergência, os próprios policiais militares realizaram o parto, utilizando os recursos disponíveis na viatura para garantir o bem-estar da mãe e da recém-nascida, uma menina chamada Maitê.

Após os primeiros cuidados prestados no local, a mãe e a bebê Maitê foram encaminhadas em segurança para uma maternidade da região, onde receberam atendimento médico e passam bem.

