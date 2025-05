Basket Osasco perde novamente para o Cruzeiro e precisa vencer para seguir vivo na final da Liga Ouro

Na noite desta terça-feira (27), o Osasco Basket sofreu sua segunda derrota consecutiva para o Cruzeiro Basquete na grande final da Liga Ouro. Jogando no Ginásio de Itatiaiuçu, a equipe paulista foi superada por 78 a 67, deixando o time mineiro a uma vitória do título da competição de acesso ao NBB. Com este resultado, o Osasco Basket se encontra em uma situação crítica na série melhor de cinco, precisando obrigatoriamente vencer o terceiro confronto para continuar na disputa.

O Cruzeiro, que já havia triunfado no primeiro jogo por 81-64, impôs seu ritmo desde o início, vencendo o primeiro quarto por expressivos 31 a 17, com destaque para a atuação de Nique Coleman e um aproveitamento de 66,7% nos arremessos de perímetro. Apesar de uma reação do Osasco Basket no segundo quarto, que venceu a parcial por 18 a 11 e diminuiu a desvantagem para sete pontos (42 a 35), o time da casa voltou a dominar no terceiro período, abrindo 16 pontos de frente (61 a 45).

No último quarto, o Osasco Basket até conseguiu vencer a parcial por 22 a 17, mas o esforço não foi suficiente para reverter a vantagem construída pelo Cruzeiro, que administrou o placar para fechar a partida.

Com o 2 a 0 na série, o Cruzeiro Basquete fica a apenas uma vitória de conquistar o título da Liga Ouro e garantir o direito a uma vaga na próxima edição do NBB CAIXA, em 2025/26, desde que atenda aos requisitos. Para o Osasco Basket, a pressão aumenta: a equipe precisa vencer o Jogo 3, que será realizado no sábado (31), às 19h30, no Ginásio Geodésico, em Osasco, para forçar o quarto jogo e manter vivas as esperanças de título.