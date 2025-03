Osasco mobiliza centenas de servidores em ampla ação contra a dengue e remove 27 toneladas de lixo

Com o objetivo de conscientizar a população e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Osasco realizou uma ampla mobilização de combate à dengue no sábado (22). Mais de 600 servidores públicos participaram da mega-ação, que se estendeu durante toda a manhã.

Agentes de saúde realizaram vistorias em imóveis e estabelecimentos comerciais, onde a população recebeu orientações e flyers educativos sobre a prevenção da dengue.

Equipes da Secretaria de Serviços e Obras também realizaram a limpeza de áreas públicas e residenciais, removendo lixo e entulho. A ação mobilizou 58 caminhões, 5 máquinas e 323 colaboradores, resultando na coleta de mais de 27 toneladas de lixo, entulho e móveis em 66 viagens de caminhão, apenas nas ruas da zona sul da cidade.

O prefeito Gerson Pessoa participou dos trabalhos e falou sobre a situação atual no município: “Assinei o decreto que declara emergência em saúde pública e alerta epidemiológico no município Osasco… Também são muito importantes as iniciativas sincronizadas que estão sendo realizadas”.

A mega-ação mobilizou os servidores a partir do estacionamento da prefeitura, seguindo para os bairros da zona sul. No próximo sábado, 29 de março, a ação se repetirá nos bairros da zona norte, com a mesma mobilização, distribuição de informações, pulverização e uso de drones.

Para evitar a proliferação do mosquito, a prefeitura recomenda as seguintes medidas:

Eliminar água parada;

Manter a tampa da caixa d’água bem fechada;

Remover folhas e galhos das calhas;

Manter tonéis e barris de água tampados;

Colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas;

Guardar garrafas sempre de cabeça para baixo;

Abrigar pneus velhos em locais cobertos;

Colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada.