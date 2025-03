Osasquenses participam da 16ª Copa São Paulo de Judô

Atletas osasquenses tiveram um desempenho notável na 16ª Copa São Paulo de Judô, realizada no último fim de semana, dias 22 e 23 de março, no Ginásio de Esportes Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo (SP). A competição reuniu 2.200 atletas, incluindo competidores da Argentina, nas categorias Divisão Aspirante, Kata e Veteranos.

Osasco foi representada por uma equipe de 37 atletas. No dia 22, 19 judocas competiram na categoria Aspirante, enquanto no dia 23, a equipe participou das disputas de Veteranos com oito atletas, e de Kata, com 11 atletas.

Confira os destaques:

Veteranos: A equipe conquistou 5 medalhas de prata com Ziro Yanaguimori (M9), João José da Silva Velozza (M7), Acácio Valdemar Lourenço Junior (M7), Jefferson Brito Delgado (M6) e Renato Machado de Oliveira (M5). Rafael Durval de Souza Lima (M1) obteve a medalha de bronze.

Kata: Os atletas de Osasco tiveram um excelente desempenho, com as seguintes medalhas:

Ouro no Nague no Kata: Samuel Elias de Souza Lourenço e Andrew Ribeiro da Silva

Prata no Nague no Kata Misto: João Vitor Borba e Stella Silveira Joaquim

Prata no Juno Kata Misto: João Vitor Borba e Stella Silveira Joaquim

Prata no Nague no Kata Masculino Juno Kata: Adriano dos Santos Fazam e João Vitor Borba de Araújo