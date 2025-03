Segunda (31) tem seleção em Barueri para 290 vagas de auxiliar logístico

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri realizará um processo seletivo para preencher 290 vagas de auxiliar logístico. A seleção será na segunda-feira (31), às 9h, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, situado na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro de Barueri.

Os candidatos devem comparecer com documento original com foto (RG, CNH, etc.) e currículo atualizado.

O oportunidades são para trabalhar na J&T Express Brasil Ltda., empresa de serviços expressos localizada em São Paulo. Os requisitos exigidos pela empresa são ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na área.

Na função, as atividades a serem exercidas são carga e descarga, organização, bipagem e auxílio na movimentação e embarque de pedidos. A jornada de trabalho será de segunda a sábado, em um dos três turnos: 6h às 14h20, 13h às 21h20 ou 21h às 5h.

O salário oferecido ao auxiliar logístico é de R$ 1.908. A empresa também concede os seguintes benefícios: