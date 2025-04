Osasco São Cristóvão Saúde domina Sesc Flamengo no Maracanãzinho e avança à semifinal da Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde está classificado para a semifinal da Superliga Feminina de Vôlei 24/25. Jogando com autoridade no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a equipe paulista derrotou o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 na noite desta quarta-feira (2), fechando a série melhor de três das quartas de final com duas vitórias consecutivas.

Comandadas pelo técnico Luizomar de Moura, as osasquenses apresentaram um voleibol técnico e tático de alto nível, dominando as donas da casa com parciais de 25/19, 25/21 e 25/23, em 1 hora e 41 minutos de partida. O resultado garantiu a vaga na próxima fase da competição.

A levantadora Giovana foi um dos destaques da partida, distribuindo bem as jogadas e sendo eleita a melhor em quadra, recebendo o troféu VivaVôlei. “Estou muito feliz com a vitória e com o VivaVôlei. Mas esse é um prêmio para toda a equipe, pois joguei com o passe na mão e isso favorece. E isso é o importante, o grupo”, comentou Giovana.

A capitã e líbero Camila Brait reforçou o discurso coletivo: “Trabalhamos e esperamos muito para chegar a essa fase e o importante é que vencemos como time. Foi assim no primeiro jogo no Liberatti e foi aqui no Maracanãzinho.”

Com a classificação assegurada, o Osasco São Cristóvão Saúde agora aguarda o desfecho do confronto entre Gerdau Minas e Flor de Ypê Paulistano Barueri para saber quem vai enfrentar na semifinal (leia aqui).