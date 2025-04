Santana de Parnaíba abre 20 vagas para auxiliar de limpeza com salário de R$ 1,7 mil

Santana de Parnaíba abre 20 vagas para auxiliar de limpeza com salário...

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), está oferecendo 20 vagas de emprego para o cargo de auxiliar de limpeza.

A oportunidade é acessível a um público amplo, pois não exige experiência prévia na função e requer apenas ensino fundamental incompleto. Candidatos de ambos os sexos podem participar do processo seletivo.

O salário oferecido para a posição é de R$ 1.717,20. Além da remuneração, os contratados terão direito a um pacote completo de benefícios, incluindo vale-alimentação, assistência odontológica, auxílio-creche, transporte fretado, vale-transporte e participação nos lucros da empresa contratante.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer pessoalmente para entrevista no PAT Poupatempo Fazendinha (Avenida Tenente Marques, 5297, Jardim do Luar). O atendimento presencialA entrevista para essa seleção ocorrerá nesta sexta-feira, 4 de abril, às 10h. É fundamental que os candidatos estejam presentes no local e horário indicados para participar da etapa de entrevista.