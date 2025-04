Osasco vai receber moradias gratuitas do Minha Casa, Minha Vida para pessoas em situação de rua

Moradores em situação de rua de Osasco estão entre os beneficiados por uma nova medida do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O governo federal anunciou que destinará 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) a pessoas em situação ou trajetória de rua. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o imóvel será totalmente gratuito, assim como os processos de acompanhamento e reinserção social.

A expectativa inicial é que cerca de 1 mil unidades habitacionais sejam destinadas a este público nesta primeira fase. Osasco faz parte de um grupo prioritário de 38 municípios, que inclui todas as capitais e cidades com mais de mil pessoas cadastradas como “sem moradia” no CadÚnico.

“Essas cidades têm a obrigação de distribuir, no mínimo, 3% de todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida [a serem lançados nos municípios] aos moradores que estão em situação de rua. Veja bem: isso não é o limite, mas o piso a ser atendidos nessas 38 cidades”, afirmou Jader Filho durante o programa Bom Dia, Ministro. A seleção dos municípios foi baseada em levantamentos de pastas ministeriais sobre a concentração de pessoas nesta condição.

Uma portaria interministerial, assinada na terça-feira (22), formalizou a medida e definiu critérios de priorização, incluindo famílias com crianças, mulheres, pessoas trans, grávidas, indígenas, idosos e pessoas com deficiência.

“As casas serão doadas, a partir do MCMV com orçamento da União. Terá também acompanhamento e trabalho prévio com as famílias, de forma a inseri-las no mercado de trabalho; de colocar as crianças na escola”, detalhou o ministro, acrescentando a importância da proximidade de equipamentos de saúde e educação.

Jader Filho também ressaltou o peso do MCMV na economia, responsável por mais de 50% dos lançamentos imobiliários no país, e mencionou a ampliação das metas do programa, que podem chegar perto de 3 milhões de unidades contratadas.

O ministro ainda garantiu que não faltarão recursos para as obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), incentivando prefeitos e governadores a avançarem com os projetos.

Além de Osasco, 37 outras cidades como São Paulo, Guarulhos, Campinas, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e as capitais brasileiras estão na lista inicial dos municípios beneficiados pela nova portaria.