Sucesso de público, ‘Chá das Princesas’ retorna ao Parque Shopping Barueri neste fim de semana

Devido ao sucesso das edições anteriores, o evento “Chá das Princesas” retorna ao Parque Shopping Barueri neste sábado e domingo, dias 26 e 27 de abril. A iniciativa oferece às crianças uma tarde mágica na companhia de personagens icônicos dos contos de fadas.

O evento será realizado no piso L2 Coworking, próximo à loja Riachuelo, com três sessões diárias: às 14h, 16h e 18h. Durante a experiência, as crianças terão a presença das princesas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela, que apresentarão um show especial.

Além da apresentação, os pequenos serão coroados pelas princesas, participarão de um baile real e poderão registrar o momento com fotos. Para completar a imersão no Parque Shopping Barueri, um lanche especial será servido.

Cada criança deve estar acompanhada por um responsável maior de 18 anos, sendo necessário que o adulto também adquira um ingresso. Crianças menores de 12 meses não pagam e não precisam de convite para participar.

Os ingressos já estão à venda através do site oficial do evento, com valores a partir de R$ 60.