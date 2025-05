Shopping Taboão celebra Dia das Mães com sorteio de carro zero km

O Shopping Taboão preparou uma homenagem especial para celebrar o Dia das Mães com o tema “Mãe é laço pra toda vida”. A campanha, que vai até o dia 31 de maio, convida os clientes a participarem do sorteio de um Peugeot 208 Active 0 KM e ainda oferece um delicioso brinde da marca Lindt.

A promoção do sorteio do carro é exclusiva para os “Clientes Estrelas”, participantes do Programa de Benefícios do Shopping Taboão. A mecânica é simples: quanto maior a categoria do cliente no programa, mais chances de ganhar. Participantes classificados como “3 Estrelas” garantem 10 números da sorte, “2 Estrelas” recebem 5 números, e “1 Estrela” concede 1 número da sorte para concorrer ao veículo.

Para aumentar ainda mais as chances, a campanha conta com lojas parceiras. Compras realizadas na L’Occitane ou na QÓculos durante o período da promoção dão direito a 3 números da sorte extras por loja, permitindo que os clientes acumulem até 6 números adicionais se aproveitarem as duas oportunidades.

Compre e Ganhe

Além do sorteio do Peugeot 208, o Shopping Taboão também presenteia seus Clientes Estrelas com uma ação “Compre e Ganhe” entre os dias 2 e 11 de maio, ou enquanto durarem os estoques.

Os clientes que realizarem compras e atingirem determinados valores poderão levar para casa uma caixa Coração de Trufas Lindt de 150g. Para clientes “1 Estrela”, é preciso reunir notas fiscais que somem R$ 500 em compras; para “2 Estrelas”, o valor é R$ 400; e para “3 Estrelas”, compras em qualquer valor já garantem o mimo.

O regulamento completo da promoção pode ser acessado no site oficial do Shopping Taboão ou através do aplicativo do empreendimento.