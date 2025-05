Pedestre morre atropelado na rodovia Anhanguera, em Osasco

Uma pessoa morreu após ter sido atropelada, na Rodovia Anhanguera (SPM 330 D), em Osasco, neste domingo (25). O acidente fatal aconteceu na altura do km 16,400 da pista marginal.

Segundo informações apuradas pela concessionária Autoban, que administra a rodovia, um veículo modelo Clio seguia pela pista marginal quando o pedestre, que não teve a identidade informada, tentou atravessar da pista expressa para a marginal, e foi atingido pelo carro.

Diversas equipes de resgate foram mobilizadas, mas a vítima não resistiu e veio a óbito ainda no local do acidente, que aconteceu por volta das 4h30 do domingo. O corpo foi retirado pelo serviço funerário logo após os trabalhos da perícia.