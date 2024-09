Pesquisa revela: 85% dos trabalhadores lidam com colegas irritantes no trabalho

Uma pesquisa realizada pela Kickresume, plataforma de carreira baseada em inteligência artificial, revelou que a grande maioria dos profissionais enfrenta desafios com colegas de trabalho irritantes. O estudo, que entrevistou 2.894 funcionários globalmente, mostrou que 85% dos trabalhadores já tiveram experiências com colegas de comportamento indesejado no ambiente de trabalho.

Entre os principais resultados, destaca-se que 62% dos entrevistados já enfrentaram comportamentos irritantes diretamente no escritório.

O impacto desses comportamentos na produtividade é significativo. De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados relatam que colegas de trabalho irritantes afetam consideravelmente seu desempenho.

Quanto às estratégias para lidar com essas situações, 32% dos entrevistados preferem se distanciar do colega problemático. No entanto, 41% gostariam de poder confrontar diretamente o colega sobre seu comportamento indesejado.

Interessantemente, o estudo também revelou que o trabalho remoto pode oferecer algum alívio. 53% dos funcionários que experimentaram tanto o trabalho presencial quanto o remoto acreditam que este último reduziu os comportamentos irritantes.

Peter Duris, CEO da Kickresume, comentou sobre os resultados: “A tendência de evitar o confronto direto mostra uma possível lacuna no treinamento de comunicação e recursos de resolução de conflitos nos locais de trabalho de hoje. Ao abordar essas lacunas, as empresas podem impulsionar o bem-estar individual e criar um ambiente de trabalho mais favorável.”

A pesquisa foi conduzida online entre 24 de maio e 10 de junho de 2024, com participantes principalmente da América do Norte, Europa, América do Sul e Ásia, com idades entre 25 e 44 anos.