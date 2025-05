Servidores de Osasco terão reajuste salarial de 5,54%

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), comunicou na manhã desta sexta-feira (16), em vídeo publicado nas suas redes sociais, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal que garante um reajuste salarial de 5,54% para todos os servidores da Prefeitura.

Segundo o prefeito, o percentual está acima da inflação registrada no ano passado, que foi de 4,83% de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Além do reajuste nos vencimentos, Pessoa também autorizou um aumento de 5,54% no valor do vale-alimentação dos servidores, que passará a valer já a partir do mês de junho.

O prefeito destacou que o reajuste salarial já começa a vigorar a partir deste mês de maio, o que significa que os servidores municipais receberão seus próximos pagamentos com o aumento incorporado.

“Osasco é a cidade da região que está concedendo o maior reajuste salarial aos servidores municipais. Fizemos isso com muito esforço, planejamento e responsabilidade, como forma de reconhecimento e agradecimento ao trabalho de todos vocês, que nos ajudam todos os dias a cuidar da nossa cidade”, afirmou Gerson Pessoa no vídeo.

Ele complementou, ressaltando o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público: “Mesmo com todos os desafios econômicos do nosso país, mantivemos o compromisso de valorizar quem faz a máquina pública funcionar.”