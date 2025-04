Polícia Militar prende cinco pessoas e recupera veículo roubado após perseguição em Osasco

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24) em Osasco, na Grande São Paulo, por suspeita de receptação. Um veículo Chevrolet Prisma, que havia sido roubado na véspera, foi recuperado durante a ação.

Segundo informações da corporação, uma equipe da Força Tática do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Padroeira quando avistou o Prisma circulando pela Rua Pastor Cícero Canuto com os faróis apagados. A atitude levantou suspeitas e os policiais decidiram abordar o veículo.

O condutor, no entanto, ignorou a ordem de parada e acelerou, iniciando uma breve perseguição pelas ruas do bairro. A fuga terminou na Rua Sizenando Gomes de Sá, onde o carro foi abandonado. Os cinco ocupantes – dois homens e três mulheres – desembarcaram e tentaram escapar a pé, mas foram rapidamente alcançados e detidos pelos policiais militares.

Durante a averiguação, foi constatado que as placas do Prisma eram divergentes. Através da consulta do chassi via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes confirmaram que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia anterior, quarta-feira (23).

Os cinco detidos foram conduzidos ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos e estão à disposição da Justiça para responder pelo crime de receptação.