Romaria: Terminal de Caucaia do Alto fecha neste domingo (27) e linhas de ônibus terão pontos finais alterados

O Terminal Rodoviário de Caucaia do Alto estará fechado a partir das 15h30 deste domingo, 27 de abril. A interdição ocorrerá devido ao fechamento de vias na região central do distrito para a chegada da 82ª Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus e aos shows programados na Praça dos Romeiros.

Com o fechamento, as linhas de ônibus que utilizam o terminal terão seus pontos finais realocados provisoriamente: