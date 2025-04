Prefeito Teco celebra 100 dias de gestão em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Teco, completou seus primeiros 100 dias de governo com um balanço das atividades realizadas nesse período. Foram apresentados avanços nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura, Cultura, Segurança, Economia e Assistência Social.

Entre os destaques da área educacional, a Prefeitura entregou 30 mil kits de material escolar e uniformes, deu posse a 50 novos monitores escolares e conquistou o Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. As Escolas do Futuro de Tempo Integral também começaram a funcionar, com aulas nas novas unidades da ETI Cohab e ETI São Carlos. Além disso, mais de 350 profissionais foram homenageados no programa Escola de Excelência.

Infraestrutura em ritmo acelerado

No setor de obras e mobilidade, Itapevi comemorou a entrega da Avenida Três Poderes, do novo Moto Ponto, além da Estação Ambuitá. Estão em andamento grandes projetos como a construção do novo viaduto na região central, a Escola do Futuro do Jardim Cruzeiro, a UBS da Cohab, a passarela do Jardim Portela e a Escola Ambiental. O recapeamento da Avenida Caio Cotrim, via estratégica para o polo industrial, também foi executado.

Saúde com inovação e inclusão

A área da saúde também avançou com a finalização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) e a criação do Espaço TEA, exclusivo para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A Prefeitura também reforçou o combate à dengue com 10 mutirões, criação do Centro de Combate à Dengue, aplicação de fumacê e vacinação de crianças contra dengue e febre amarela.

Cultura, lazer e esporte em alta

A cidade promoveu grandes eventos como a Virada Esportiva e Cultural 2025, o 8º Encontro de Carros Antigos, o Burning Fest, e a 1ª Etapa do Circuito Paulista de Skate. No esporte, iniciativas como a 7ª Corrida Oficial de Itapevi, o programa Mais Esportes, hidroginástica para idosos e o Bicicletaço Delas movimentaram milhares de moradores.

Segurança, inclusão e desenvolvimento social

Itapevi também reforçou a segurança com a maior operação conjunta da sua história, envolvendo mais de 300 agentes das forças de segurança, e lançou projetos como o Música Contra a Violência. Destaque ainda para o 2º Carnaval Inclusivo, a campanha Vale-Abraço com apoio psicológico, o curso de Libras para servidores e a implantação da 3ª Vara Cível.

Economia e geração de renda

Nos primeiros 100 dias da gestão de Teco na cidade, foram abertas mais de 3 mil vagas de emprego por meio dos Feirões do Emprego. A Prefeitura também deu início ao Programa Incubadora de Empresas, anunciou novos cursos gratuitos da Univesp, e promoveu campanhas de apoio ao comércio local.