Prefeitura de Santana de Parnaíba anuncia novo parque tecnológico e escola de negócios

A Prefeitura de Santana de Parnaíba anunciou a instalação de um novo Parque Tecnológico na região de Alphaville e a criação de uma Escola de Negócios. As novidades foram apresentadas durante o 2º Encontro Empresarial de Desenvolvimento Econômico, realizado no auditório do Centro Administrativo Bandeirantes.

O Parque Tecnológico, que receberá o nome de Alpha Valley, tem como objetivo impulsionar o ambiente de negócios da cidade e ampliar a geração de empregos. Paralelamente, a Escola de Negócios oferecerá vagas para a formação de empreendedores locais, focando na capacitação, inovação, desenvolvimento de negócios e geração de emprego e renda.

O evento, que contou com a presença do prefeito Elvis Cezar, vereadores, secretários municipais e centenas de empresários, buscou ampliar as oportunidades de integração entre o setor empresarial e o poder público, abordando temas como financiamento, tecnologia, negócios e planejamento estratégico.

Durante o encontro, Ricardo Dalceno, consultor da Desenvolve SP, apresentou linhas de crédito disponíveis. Myriã Bast, superintendente de Estudos Econômicos do Bradesco, analisou o cenário econômico global, nacional e as perspectivas para Santana de Parnaíba. Luis Guilherme Sanches, gerente regional do Sebrae, discutiu a parceria da instituição com a prefeitura e o apoio às micro e pequenas empresas. O evento também contou com a palestra “Catalunha-Brasil: oportunidades de negócios e colaboração tecnológica”, ministrada pelo representante catalão Josep Buedes.