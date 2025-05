“Raízes Maternas” celebra mães e reggae na Fábrica de Cultura de Osasco

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco sediará neste domingo, 18 de maio, o evento “Raízes Maternas”, uma celebração especial que une as comemorações do Dia das Mães e do Dia do Reggae. Com entrada gratuita, a programação será das 14h às 20h no espaço Superminas, localizado na Rua Joichi Yamaji, 510, no bairro Bandeiras.

O evento tem como proposta unir música, acolhimento e o empoderamento feminino. Entre os destaques musicais, está a apresentação de Mya Akoma, conhecida como a “Leoa e Princesa do Dancehall”. Ela trará o espetáculo “Rugido da Leoa”, uma imersão nas raízes do reggae e na conexão cultural entre Brasil e Jamaica, com canções que celebram ancestralidade, amor e resistência.

Outra atração confirmada é o projeto Mumma in Dub, uma iniciativa feita por mães e para mães, que contará com a presença de Rude Mamma e da seletora Tuti no Mumma Powah Sound System, prometendo uma forte dose de reggae.

Além das apresentações musicais, o “Raízes Maternas” oferecerá uma feira de empreendedorismo materno, valorizando o trabalho de mulheres e mães empreendedoras, e espaços dedicados à troca de experiências e conexão entre as participantes. A iniciativa busca ser uma celebração da força e da representatividade feminina.

O evento é uma realização das Fábricas de Cultura, com apoio do Instituto Poiesis, CULT SP, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo.

Serviço – Raízes Maternas em Osasco: