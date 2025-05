Raphael Ghanem grava show em Barueri nesta quinta (22) em duas sessões

O humorista Raphael Ghanem apresenta seu espetáculo de stand-up comedy e talk show, intitulado “Se é que você me entende”, em Barueri. A apresentação está marcada para o dia 22 de maio, com duas sessões no Teatro Barueri Praça das Artes: às 18h30 e às 22h.

Com texto, interpretação e direção do próprio Ghanem, o show tem duração de 1 hora e 20 minutos e é construído com material 100% autoral, repleto de interações e improvisações. A performance promete muitas interações e improvisações, explorando histórias de vida do artista, análises de relacionamento, causos rotineiros e uma perspectiva cômica e exagerada do cotidiano, característica do ator.

Um detalhe importante para o público é que o show será gravado. Ao adentrar a sala de apresentação, os espectadores cedem automaticamente seus direitos de imagem ao artista. A classificação etária do evento é de 18 anos.

Os ingressos para as apresentações já estão à venda através da plataforma Ingresso Digital. O Teatro Barueri Praça das Artes está localizado na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos, em Barueri.