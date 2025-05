Senai Barueri oferece curso gratuito de desenvolvimento em JavaScript

O Senai de Barueri está com inscrições abertas para o curso gratuito e presencial de Aperfeiçoamento Profissional em Desenvolvimento em JavaScript. Com início programado para 1º de agosto, a formação é uma oportunidade para quem busca desenvolver competências na linguagem de programação com foco no lado do cliente, permitindo a criação de páginas web interativas, animações, jogos e aplicativos da web.

Com uma carga horária total de 60 horas, o curso é ideal para aqueles que desejam dar o próximo passo na carreira como desenvolvedor front-end. As aulas ocorrerão de terça a sexta-feira, das 18h45 às 21h45, com término previsto para 9 de setembro de 2025.

Para participar, os interessados devem ter no mínimo 14 anos de idade, ensino fundamental completo e possuir conhecimentos prévios na área, adquiridos em cursos ou trabalhos formais e informais.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas através do site do site do Senai. A unidade do Senai Barueri está localizada na Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1930.