UBS do Belval abre neste sábado (12) para vacinação contra a gripe em Barueri

UBS do Belval abre neste sábado (12) para vacinação contra a gripe...

Moradores de Barueri terão uma oportunidade adicional para se vacinar contra a gripe neste fim de semana. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Cleuso de Oliveira, localizada na Avenida Henrique Gonçalves Batista, 463, no Jardim Belval, estará aberta excepcionalmente neste sábado, 12 de abril, das 8h às 17h, exclusivamente para a aplicação do imunizante contra o vírus influenza.

A iniciativa visa ampliar o acesso à vacina para os grupos prioritários definidos na campanha de imunização, contribuindo para a proteção da população durante o período de maior circulação do vírus.

A vacinação é destinada aos seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes;

Idosos a partir de 60 anos;

Trabalhadores da saúde;

Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A Secretaria de Saúde de Barueri reforça que a vacina contra a gripe, que oferece proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e B, é segura e pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes do calendário nacional.

A abertura da sala de vacinas neste sábado é também uma oportunidade para que os pais ou responsáveis verifiquem e atualizem a caderneta de vacinação das crianças.